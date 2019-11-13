МЧС предупреждает: в Перми ожидается гололед

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-13T15:23:03+03:00

В связи с этим возможны аварии и заторы на дорогах

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В Перми в ближайшее время возможны неблагоприятные погодные явления. Погода не устает удивлять пермяков: вчера шел ледяной дождь, сегодня - снег. А сейчас в ГУ МЧС по Пермскому краю снова предупреждают о гололеде.

13 и 14 ноября в Перми возможен сильный гололед и изморозевые явления. Сотрудники ведомства предупреждают жителей города быть внимательнее на дорогах, не парковаться и не ходить рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Так, в ближайшее время ожидаются очередные перепады температур. В среду, 13 сентября, на востоке края столбик термометра может опуститься до -15 градусов. В Перми будет в районе -6…-8 градусов. В ночь на четверг похолодание продолжится, но днем станет теплее. Синоптики прогнозируют, что к полудню воздух не прогреется выше -12 градусов и будет идти обложной снег. К вечеру в Перми потеплеет до -4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU