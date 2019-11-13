В Прикамье подросток напал с топором на 40-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-13T14:44:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Несовершеннолетнего жителя Октябрьского задержали за покушение на убийство. Парень напал с топором на 40-летнего местного жителя.

Страшные события произошли в ночь на 8 ноября в поселке Октябрьский. Между подростком и его знакомым произошла ссора. Молодой человек разозлился, схватил топор и, дождавшись, когда знакомый повернется спиной, напал на него.

Парень бил мужчину по голове. После нескольких ударов потерпевший упал, тогда несовершеннолетний продолжил бить мужчину острием топора по голове. Благодаря прохожим, которые вовремя оказались на месте преступления, пострадавшего удалось спасти. Подросток испугался и убежал, но вскоре его поймали и водворили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело.

Мужчину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU