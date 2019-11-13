По пути в Пермский край пропал 30-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-13T14:17:37+03:00

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Родственники разыскивают 30-летнего Ильгара Салимова. Мужчина перестал выходить на связь с 5 ноября. Известно, что 4 ноября он сел на поезд №001 в городе Петровск-Забайкальский до Екатеринбурга. Дальше он должен был отправиться в Соликамск. 5 ноября он перестал выходить на связь, и с этого момента родственники ничего не знают о его местонахождении.

Приметы: рост 170-175, глаза карие, волосы черные.

Особые приметы: родинка на носу. При себе у мужчины была сумка с вещами.

Если вам что-либо известно о местонахождении 30-летнего Ильгара Салимова, просьба сообщить по телефонам: 102 или 2413640

ИСТОЧНИК KP.RU