Житель Прикамья напал на приставов с вилами

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-13T14:05:26+03:00

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Жителю Уинского района нужно было заплатить всего два штрафа по тысяче рублей, а теперь грозит уголовная ответственность. Молодой человек напал на приставов, когда они пришли ознакомить должника о приводе.

21-летний парень накопил два административных штрафов по 1000 рублей. Оплачивать долг молодой человек не спешил. Судебные приставы наведались в гости к парню, чтобы напомнить о долге. Увидев сотрудников УФССП, молодой человек схватил вилы и с матом набросился на приставов.

Парня удалось успокоить. На него надели наручники и доставили в отдел судебных приставов, где составили протокол об административном нарушении. Но должного эффекта протокол не произвел. Молодой человек вновь стал нецензурно выражаться.

Теперь ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU