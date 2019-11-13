2019-11-13T14:05:26+03:00
Общество

Житель Прикамья напал на приставов с вилами

Молодому человеку грозит уголовная ответственность
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Жителю Уинского района нужно было заплатить всего два штрафа по тысяче рублей, а теперь грозит уголовная ответственность. Молодой человек напал на приставов, когда они пришли ознакомить должника о приводе.

21-летний парень накопил два административных штрафов по 1000 рублей. Оплачивать долг молодой человек не спешил. Судебные приставы наведались в гости к парню, чтобы напомнить о долге. Увидев сотрудников УФССП, молодой человек схватил вилы и с матом набросился на приставов.

Парня удалось успокоить. На него надели наручники и доставили в отдел судебных приставов, где составили протокол об административном нарушении. Но должного эффекта протокол не произвел. Молодой человек вновь стал нецензурно выражаться.

Теперь ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Перми ожидает гололед
Пермь стала одним из самых фотографируемых городов России
В Прикамье подросток напал с топором на 40-летнего мужчину
По пути в Пермский край пропал 30-летний мужчина
Стартовали продажи квартир от ПЗСП на Водниках
«Опоздали на рейс – пропала путевка». Авиакомпания заплатит пермякам более 150 тысяч рублей за сорвавшийся отдых
В пермской больнице скончался один из пострадавших при взрыве газа в Полазне
Ведущий из Перми покорил невесту на шоу "Давай поженимся"
47-летний мужчина скончался во время игры в волейбол в пермской школе
Ночью в Перми 200 рабочих убирали снег
Бывшему главному судебному приставу Прикамья продлили срок содержания под стражей
ФАС приостановило заключение контракта по ремонту трассы Пермь- Екатеринбург
Пермским предпринимателям помогут научиться работать на мировом рынке