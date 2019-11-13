2019-11-13T12:33:51+03:00
Происшествия

47-летний мужчина скончался во время игры в волейбол в пермской школе

Пермяка пытались спасти, но все усилия оказались напрасными
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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ЧП произошло во вторник, 12 ноября, в общеобразовательной школе №120. Во время тренировки по волейболу погиб 47-летний мужчина. Известно, что мужчина не являлся сотрудником школы.

В департаменте образования Перми сообщили, что присутствующие увидели, что мужчине стало плохо и вызвали «скорую помощь».

Пока врачи ехали пермяку пытались оказать первую помощь.

- По словам директора школы, вчера вечером во время окончания тренировки по волейболу для коллектива учреждения и жителей микрорайона одному из участников игры стало плохо, - сообщили в департаменте. - Присутствующими были предприняты реанимационные действия (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание), оперативно вызвана скорая медицинская помощь. Спасти мужчину не удалось. Умершему было 47 лет. Он не являлся сотрудником школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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