В Прикамье многодетную мать едва не оставили без света из-за долга за водоснабжение
Жительница села Буб Сивинского района оказалась в трудной жизненной ситуации. Женщина потеряла работу. У многодетной матери образовалась задолженность за водоснабжение.
Представители управляющей компании пригрозили женщине, что за долги оставят ее и без воды, и без электричества. Многодетная мать обратилась за помощью к Светлане Денисовой. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае обратилась в Министерство социального развития с ходатайством.
В результате к семье был подключен социальный участковый и предоставили рассрочку. Также семье помогли приобрести счетчики на воду.
Напомним, ранее мы писали о том, что женщина сбежала с двумя детьми от мужа-изверга и спряталась в Перми. Она планирует получить российское гражданство
ИСТОЧНИК KP.RU