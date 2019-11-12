В Прикамье многодетную мать едва не оставили без света из-за долга за водоснабжение

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-12T13:52:14+03:00

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Жительница села Буб Сивинского района оказалась в трудной жизненной ситуации. Женщина потеряла работу. У многодетной матери образовалась задолженность за водоснабжение.

Представители управляющей компании пригрозили женщине, что за долги оставят ее и без воды, и без электричества. Многодетная мать обратилась за помощью к Светлане Денисовой. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае обратилась в Министерство социального развития с ходатайством.

В результате к семье был подключен социальный участковый и предоставили рассрочку. Также семье помогли приобрести счетчики на воду.

Напомним, ранее мы писали о том, что женщина сбежала с двумя детьми от мужа-изверга и спряталась в Перми. Она планирует получить российское гражданство

ИСТОЧНИК KP.RU