С начала 2019 года пермяки забрали из приюта 1486 собак

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-12T12:51:17+03:00

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За 10 месяцев 2019 года новый дом обрели почти полторы тысячи собак. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что пермяки взяли из муниципального приюта 1377 взрослых собак и 109 щенков.

Всех животных осмотрел ветеринар, прошли стерилизацию, чипирование и специальное лечение.

В поиске любящих хозяев для собачек помогают волонтеры, учащиеся некоторых школ города. Ребята ведут хозяйственные работы, отслеживают судьбу собак, приучают животных к поводку и обучают элементарным командам. А также помогают искать хозяев.

В издании призывают сообщать о местонахождении бродячих собак. Для этого информацию необходимо направить по электронной почте otlov.perm@mail.ru или сообщить по телефону 263-14-94. Обращение будет принято в работу только в случае сообщения полного имени (фамилия, имя, отчество), контактного телефона и адреса, по которому находятся безнадзорные животные.

ИСТОЧНИК KP.RU