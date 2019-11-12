2019-11-12T12:39:42+03:00
Общество

Удмуртский холдинг заинтересовался площадкой бывшего ДК «Телта»

Компания единственная подала заявку на участие в аукционе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Издание «Business Class» сообщает, что ижевская компания, которая входит в крупный многопрофильный холдинг «UDS group» стала единственным потенциальным инвестором бывшего ДК «Телта».

На месте бывшего дворца культуры планируют возвести гостиничный комплекс, который будет рассчитан на 130 номеров. Инвестор готов обеспечить строительство парковки на 90 машиномест и конференц-залов общей площадью 530 кв. метров.

Согласно условиям конкурса, минимальная сумма инвестиций - один миллиард рублей, площадь объекта - от 10 до 34 тысяч кв. метров.

Гостиничный комплекс планируют ввести в эксплуатацию не позднее первого квартала 2023 года. Отель будет открыт под известным брендом «AZIMUT Hotels»

ИСТОЧНИК KP.RU

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