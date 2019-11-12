Парк Горького в Перми закрыли из-за гололеда

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-12T11:35:23+03:00

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Ледяной дождь, который обрушился на Пермь в понедельник, буквально парализовал весь город. Так, во вторник, 12 ноября, из-за наледи временно закрыли парк им. М. Горького. Об этом администрация парка сообщила через объявление на воротах сквера.

Дорожки и тротуары будут очищать от наледи для обеспечения безопасности граждан.

Парк снова откроют для посетителей, когда полностью очистят тротуары от льда.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью на улицах Перми работало 195 единиц снегоуборочной техники. Были обработаны тротуары и проезжие части. За прошедшие сутки подрядчики использовали 858 тонн реагентов. Обработано 5072 придомовые территории.

ИСТОЧНИК KP.RU