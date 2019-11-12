В центре Перми посадили тюльпаны

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-12T10:43:58+03:00

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В Свердловском районе Перми высадили 24 луковицы тюльпанов. Цветники устроили на Комсомольской площади, на газоне по улице Революции от Сибирской до Максима Горького.

Тюльпаны высаживают осенью, потому что луковицы начинают радовать своим цветом намного раньше. Цветам необходим период охлаждения, чтобы в луковицах образовались вещества, необходимые для активного развития растения.

В цветники посадили тюльпаны класса «Триумф». Они имеют длинные стебли и крупные бокаловидные бутоны. Цвет варьируется от чисто-белого до темно-фиолетового.

Тюльпаны будут радовать пермяков с мая по июнь.

На Комсомольской площади высажены красные «Ред Ровер» и розовые «Джамбо Пинк» сорта тюльпанов.

На газонах по улице Революции будут представлены розовые цветы сорта «Династия», а также тюльпаны с двухцветной окраской – красно-желтые «Денмарк» и красно-белые «Дойч Дизайн».

ИСТОЧНИК KP.RU