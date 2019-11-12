Пермский аэропорт увеличил пассажиропоток на 13,5%

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-12T10:31:35+03:00

По сравнению с прошлым годом пермяки стали чаще летать

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Международный аэропорт «Пермь» подвел итоги октября 2019 года. Так, по сравнению с прошлым годом пермяки стали чаще летать.

В октябре 2019 года аэропорт обслужил 144 994 пассажира, было совершено почти 700 вылетов. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году пассажиропоток пермского аэровокзала увеличился на 13,5%.

На 31,2% увеличилось количество пассажиров, вылетающих заграницу. Чаще всего из Перми летали в Анталью, Ларнаку и Прагу.

Объем перевозок на внутренних воздушных линиях в октябре вырос на 9,2% по сравнению с октябрем 2018 года, до 112 425 человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

За 10 месяцев 2019 года услугами аэропорта воспользовались 1,4 миллиона человек. Пассажиропоток вырос на 8,3%. За 2018 год аэрогавань обслужила 1,5 миллиона пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU