Ночью на улицах Перми работало 195 единиц снегоуборочной техники

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-12T09:59:14+03:00

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Городские власти продолжают бороться с капризами погоды, которые обрушились на Перми в последние дни. Улицы обрабатывают специальными реагентами и убирают наледь.

В ночь с 11 на 12 ноября на улицы вышло 195 единиц техники и 242 рабочих. Были обработаны тротуары и проезжие части. За прошедшие сутки подрядчики использовали 858 тонн реагентов. Обработано 5072 придомовые территории.

Обработка улиц специальными противогололедными материалами продолжится и днем. Во вторник, 12 ноября, очищать улицы от наледи и посыпать реагентами будут 182 единицы техники и 306 рабочих.

Особое внимание уделяется участкам, которые затруднительно обработать механическим путем.

С 05:30 утра 12 ноября специалисты городского департамента ЖКХ и административно-технической инспекции начали контрольные обходы дворов

ИСТОЧНИК KP.RU