В Прикамье водитель легковушки погиб после столкновения с мотоблоком

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-12T09:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае вечером 11 ноября произошло смертельное ДТП. На трассе Пермь- Екатеринбург- Нестюково столкнулись автомобиль «Фольксгваген» и мотоблок «Луч». В результате аварии 40-летний водитель легковушки погиб на месте.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла в 22:10. По предварительной информации, на 3 километре трассе 40-летний водитель иномарки не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с впередиидущим мотоблоком «Луч».

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы, от которых скончался на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми произошло ДТП, в котором пострадала 57-летняя женщина

ИСТОЧНИК KP.RU