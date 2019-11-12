"Он постоянно избивал меня". Женщина сбежала с двумя детьми от мужа-изверга и спряталась в Перми

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-12T09:37:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел судебных приставов Перми поступило заявление от гражданина Армении. Мужчина просил разыскать и вернуть ему его детей. Оказалось, что 7 и 10 -летних мальчиков забрала с собой жена мужчины.

Приставы возбудили исполнительное производство и начали поиски. Женщину нашли достаточно быстро, она и не думала скрываться. Сотрудникам ФССП женщина сообщила, что муж постоянно избивал ее и детей. Она объяснила, что не намерена возвращаться в Армению к мужу, а хочет жить в России. Свое место жительства в Перми она менять не планирует.

Женщина и ее дети получили вид на жительство. Мальчики уже ходят в школу, а их мама будет получать российское гражданство и официально устроиться на работу.

Судебное производство закончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU