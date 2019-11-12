В Перми началась подготовка к Новому году

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-12T09:13:46+03:00

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На улицах краевой столицы стали появляться праздничные конструкции. Так, композицию «Медведь» в минувшие выходные установили на Комсомольском проспекте, на развязке улиц Макаренко и Тургенева появились «Медведи на льдине», на площади Карла Маркса появился светодиодный фонтан, а на развязке шоссе Космонавтов и улицы Свиязева - композиция «Мамонт с мамонтенком».

Украшать город продолжат, и к середине месяца праздничные конструкции появятся на всех локациях прошлых сезонов: Соборная площадь, Театральный сквер, Комсомольский проспект, сквер у гостиницы «Урал». Также украсят фасады зданий.

В конце ноября праздничные огни загорятся на главной елке города. К середине декабря на улицах города появится еще порядка 250 новых свето-иллюминационных объектов и 6 уличных тематических выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU