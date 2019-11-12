2019-11-12T07:56:48+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина ударил подругу ножом

Девушку отправили в больницу с серьезным ранением
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае задержали 34-летнего жителя Кудымкарского района. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи выяснили, что между мужчиной и его 28-летней сожительницей произошел конфликт. Злоумышленник приревновал девушку. В ходе ссоры он ударил подругу ножом в живот.

С серьезным ранением пострадавшую отправили в больницу. Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания. Расследования уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье арестовали 19-летнего парня, который ударом головы сломал полицейскому нос. Ночью, 2 ноября, его задержали в пьяном виде местные полицейские. Они привезли его в городское отделение полиции и хотели оштрафовать за нарушение общественного порядка. Но когда стали составлять протокол, нарушитель вдруг набросился на одного из сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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