Клиенты Альфа-Банка смогут воспользоваться юридическими услугами

СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-12T07:43:08+03:00

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Альфа-Банк разработал для клиентов-физлиц специальный сервис «Юрист 24/7», где в режиме онлайн круглосуточно предоставляется юридическая помощь. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо приобрести сертификат на услугу «Юрист 24/7» с выбранным тарифным планом, в зависимости от которого стоимость сертификата составляет 3-12 тысяч рублей. Юридические консультации дают партнеры финансовой организации. Об этом сообщает Newsnn.ru.

По словам директора по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниила Поколодного, лояльность клиентов определяется наличием дополнительных сервисов, их разнообразием и качеством. Финансовые организации давно работают над тем, чтобы потребности клиента были удовлетворены в полном объеме, и он не обращался к сторонним компаниям за решением тех или иных вопросов. Клиенты Альфа-Банк могут воспользоваться его нефинансовыми сервисами, которые уже снискали большую популярность. Теперь банк запустил для физлиц удобное приложение, где можно получить юридические консультации, отметил Поколодный.