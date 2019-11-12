2019-11-12T07:04:10+03:00
Общество

Губернатор Прикамья обсудил перспективы развития промышленности со студентами политеха

Встреча состоялась 11 ноября
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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В понедельник, 11 ноября, Максим Решетников встретился со студентами Пермского политехнического университета. Губернатор рассказал об основных направлениях развития промышленности в Пермском крае.

Максим Решетников подчеркнул, что промышленность в крае за три года выросла на 9% и продолжает расти. Из этого следует, что этой сфере необходимы опытные специалисты и новые кадры.

Глава края отметил, что студентам для достижения успеха важно активно развивать навыки и компетенции, быть в тренде, находить современные решения актуальным производственным задачам.

- Наш инвестиционный портфель на ближайшие 6 лет – 1,6 триллион рублей, будет создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Это все проекты предприятий, по большей части промышленные, которым потребуются новые кадры, - подчеркнул Максим Решетников.

Ребята задали губернатору много вопросов, связанных с перспективами трудоустройства в Прикамье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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