Губернатор Прикамья обсудил перспективы развития промышленности со студентами политеха
В понедельник, 11 ноября, Максим Решетников встретился со студентами Пермского политехнического университета. Губернатор рассказал об основных направлениях развития промышленности в Пермском крае.
Максим Решетников подчеркнул, что промышленность в крае за три года выросла на 9% и продолжает расти. Из этого следует, что этой сфере необходимы опытные специалисты и новые кадры.
Глава края отметил, что студентам для достижения успеха важно активно развивать навыки и компетенции, быть в тренде, находить современные решения актуальным производственным задачам.
- Наш инвестиционный портфель на ближайшие 6 лет – 1,6 триллион рублей, будет создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Это все проекты предприятий, по большей части промышленные, которым потребуются новые кадры, - подчеркнул Максим Решетников.
Ребята задали губернатору много вопросов, связанных с перспективами трудоустройства в Прикамье.
ИСТОЧНИК KP.RU