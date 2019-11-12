ГИБДД предупреждает пермяков об опасностях на дорогах из-за погодных явлений

СЕГОДНЯ 06:52 2019-11-12T06:52:32+03:00

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Тротуары, лестницы, автомобильные дороги - все было покрыто коркой льда. Передвигаться в понедельник, 11 ноября, по улицам Перми можно было с трудом.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают автолюбителей обращать внимание на погодные условия и быть внимательнее на дорогах. Водителям, которые чувствуют себя неуверенно за рулем, рекомендуют воздержаться от поездок, опытным автолюбителям стоит соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Только за один день сотрудники ГИБДД составили 26 актов недостатков зимнего содержания улично-дорожной сети и выдано 21 предписание юридическим лицам. В случае невыполнения предписания лицо, его получившее, будет привлечено к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU