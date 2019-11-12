В Перми произошло ДТП, в котором пострадала 57-летняя женщина

СЕГОДНЯ 06:35 2019-11-12T06:35:24+03:00

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Утром в понедельник, 11 ноября, в Свердловском районе Перми произошло ДТП. Авария произошла на территории завода «Пермские моторы».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что на территории предприятия легковой автомобиль сбил сотрудницу завода. 57-летняя женщина получила травмы. Приехавшие врачи «скорой помощи» осмотрели пострадавшую и отправили ее в травмпункт поликлиники №5.

Женщине рекомендомали амбулаторное лечение по месту жительства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье из-за гололеда улетел в кювет школьный автобус с учениками. В понедельник в три часа дня из Троельги в Кунгурском районе выехал школьный автобус. В нем было 18 детей и сопровождавшая их учительница. В четырех километрах от села «ПАЗик» повело на скользкой дороге, и он вылетел в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU