В Прикамье из-за гололеда улетел в кювет школьный автобус с учениками

СЕГОДНЯ 20:21 2019-11-11T20:23:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник в три часа дня из Троельги в Кунгурском районе выехал школьный автобус. В нем было 18 детей и сопровождавшая их учительница. В четырех километрах от села «ПАЗик» повело на скользкой дороге, и он вылетел в кювет.

К счастью, все маленькие пассажиры были пристегнуты. Не повезло только шестикласснику, с переломом ноги его увезли в Кунгурскую больницу.

- Водитель муниципального автобуса не справился с управлением и съехал с дороги на обочину, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате ДТП в больницу с травмой ноги был доставлен 12-летний школьник. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности. Авария произошла на 4 километре дороги Троельга – Кужлево около 15.00. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU