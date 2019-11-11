В Перми упростят проезд перекрестка улиц Плеханова и Шоссе Космонавтов

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-11T18:06:13+03:00

На улице Плеханова обещают построить новые тротуары и велодорожки. Фото: Василий Вахрин

Для этого разрешат двигаться под путепроводом через железную дорогу

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Перекресток Плеханова и Шоссе Космонавтов – одно из «узких» мест города. Специалисты горуправления по благоустройству предложили разрешить делать левый поворот под мостом через железнодорожные пути.

Как сообщает издание «Bussines Classs» по этому поводу прошли публичные слушания, чтобы внести изменения в генплан города. На вопросы жителей ответила представитель МКУ «Институт территориального планирования» Лариса Мымрина.

- Предполагается, что для поворота с улицы Плеханова в сторону Центрального рынка нужно будет сначала двигаться направо вдоль шоссе, уйти в подмостовую часть, проехать между опорами, - приводит издание ее слова. - Затем проехать мимо бывшего гипермаркета «Виват».

Не исключено, что для организации проезда потребуется отчуждение части территории у гипермаркета.

На улице Плеханова от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской предполагается организовать тротуары и велодорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU