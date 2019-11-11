В Прикамье арестовали 19-летнего парня, который ударом головы сломал полицейскому нос

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-11T16:09:17+03:00

Раньше его уже судили за нападение на представителя власти

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Неуживчивый характер довел 19-летнего жителя Губахи до СИЗО.

Ночью, 2 ноября, его задержали в пьяном виде местные полицейские. Они привезли его в городское отделение полиции и хотели оштрафовать за нарушение общественного порядка. Но когда стали составлять протокол, нарушитель вдруг набросился на одного из сотрудников полиции. Ударом головы он сломал ему нос.

- Он причинил ему закрытый перелом костей носа, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Поскольку раньше буяна уже судили за нападение на представителя власти, на этот раз хулигана-рецидивиста решили арестовать.

- По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили следователи. - Расследование возбужденного против него уголовного дела продолжается.

Молодому жителю Губахи грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU