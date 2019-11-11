2019-11-11T15:29:15+03:00
Происшествия

«Хотел вылечить дочь от рака». В Прикамье осудили водителя «Почты России», который украл 450 тысяч

Все похищенное он вернул
Алена ОВЧИННИКОВА
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Мужчина вернул все похищенные деньги, наказание ему вынесли условное.Мужчина вернул все похищенные деньги, наказание ему вынесли условное.Фото: Василий Вахрин
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Чердынский суд поставил точку в резонансном деле 53-летнего водителя «Почты России», который украл перевозимые им деньги, чтобы вылечить от онкологического заболевания свою взрослую дочь.

В сентябре он перевозил в село Пянтег инкассаторские сумки, в которых находилось 1,5 млн. рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий.

- Передвигаясь на служебном автомобиле он приехал в безлюдное место - на берег реки Вишера, при помощи имеющегося ключа открыл сейф, находящийся в багажном отсеке автомобиля, и похитил денежные средства в размере 459 тыс. руб., - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. – Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Все похищенное мужчина вернул. Сейчас он снова устроился на работу простым водителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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