В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии под Пермью
Серьезное ДТП произошло утром, 11 ноября в Васильевском логу. Столкнулись две иномарки, пострадали три человека.
- ДТП произошло около 10 часов утра на автодороге «Пермь - Новые Ляды», - рассказали подробности в пресс-службе ОГИБДД по г.Перми. – В направлении Новых Лядов двигалась иномарка Toyota Corolla. Управлявший ей 26-летний водитель не справился с управлением при неблагоприятных метеоусловиях и вылетел на встречную полосу.
Там он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, управляла которой 61-летняя женщина. В результате аварии три человека пострадали: водителя и пассажира Toyota Corolla с различными травмами госпитализировали, а женщине за рулем внедорожника оказали разовую медицинскую помощь.
А всего по состоянию на 15.00 в Перми было зарегистрировано 11 ДТП, в которых 5 человек получили различные травмы, в остальных авариях причинен материальный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU