2019-11-11T14:08:04+03:00
Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии под Пермью

В результате столкновения двух иномарок пострадали три человека
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин с видео chp_59.Фото: скрин с видео chp_59.
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Серьезное ДТП произошло утром, 11 ноября в Васильевском логу. Столкнулись две иномарки, пострадали три человека.

- ДТП произошло около 10 часов утра на автодороге «Пермь - Новые Ляды», - рассказали подробности в пресс-службе ОГИБДД по г.Перми. – В направлении Новых Лядов двигалась иномарка Toyota Corolla. Управлявший ей 26-летний водитель не справился с управлением при неблагоприятных метеоусловиях и вылетел на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, управляла которой 61-летняя женщина. В результате аварии три человека пострадали: водителя и пассажира Toyota Corolla с различными травмами госпитализировали, а женщине за рулем внедорожника оказали разовую медицинскую помощь.

А всего по состоянию на 15.00 в Перми было зарегистрировано 11 ДТП, в которых 5 человек получили различные травмы, в остальных авариях причинен материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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