"Двоих из них уже вороны растерзали". Неизвестные выбросили в лес коробку с щенками

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-11T14:20:46+03:00

Щенки набросились на еду, как только их принесли из леса домой. Фото Анисы Семеновой

Изменить размер текста: A A

В Березниках в лесу нашли коробку с щенятами. Как рассказала местная жительница, они с друзьями пошли в поход. Туристы решили сделать стоянку и вдруг услышали писк из чащи леса. Оказывается, кто-то бросил в лесу коробку с щенятами.

- Двое были уже мертвы - их растерзали вороны, а вот шесть смогли выжить, - рассказала пермячка Аниса Семенова. - Мы их забрали, сейчас они находятся на передержке у друзей в Березниках. Троих щенков уже пристроили, осталось еще трое. Всех малышей осмотрел ветеринар, они здоровы, но пока лечатся антибиотиками, чтобы избежать последствий после переохлаждения.

Если вы хотите подарить щенкам новый дом, звоните по телефонам 89082669252 - Аниса, 89129852031 - Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU