С начала года в Перми отловили 2299 собак

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-11T13:35:18+03:00

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В пресс-службе администрации сообщили, что в 2019 году с улиц Перми отловили 2299 собак. После того, как их доставляют приют, животных осматривает ветеринар, лечит, стерилизует, чипирует, а затем отпускают обратно на улицу. Для оставшихся собак волонтеры ищут дом и новых хозяев.

- Волонтеры делают огромную работу по поиску новых владельцев, отслеживают судьбы собак, которых удалось пристроить, социализируют животных, приучая их к поводку, элементарным командам и представляют наших питомцев на выставках собак, - добавили в пресс-службе мэрии.

Всего за год новым хозяевам было выдано 1486 собак, из которых 1377 – взрослые собаки, 109 – щенки.

В администрации добавили, что информацию о бездомных агрессивных стаях можно направить на почту otlov.perm@mail.ru или оставить по телефону 263-14-94. Необходимо обязательно указать ФИО, телефон и адрес, где находится стая.

ИСТОЧНИК KP.RU