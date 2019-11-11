«ПЗСП» реализует проект по строительству линии циркуляции паллет

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-11T12:15:02+03:00

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8 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников с официальным визитом посетил АО «ПЗСП». На предприятии губернатору представили проект линии циркуляции паллет.

ПЗСП более 20 лет строит многоквартирные жилые дома по технологии крупнопанельного домостроения серии Э-600. Все конструктивные элементы АО «ПЗСП» производит на своих мощностях. Специалисты предприятия ведут постоянную работу над совершенствованием серии, однако ее возможности не безграничны. Понимая это, на предприятии начали работы по внедрению новой технологии домостроения для создания жилья XXI века.

Изучив мировой опыт, специалисты предприятия приняли решение остановиться на технологии индустриального домостроения, которая широко и успешно применяется в государствах Северной Европы.

В серии Э-600 номенклатура выпускаемой продукции ограничена, вследствие этого нет возможности более гибко подходить к вопросам проектирования объектов (так называемая свобода архитектурно-планировочных решений). Новая технология позволит ПЗСП изготавливать индивидуальные конструкции для каждого нового объекта строительства в зависимости от поставленных задач. Благодаря съемной опалубке появится возможность формовать изделия самой разной формы и создавать уникальные, непохожие друг на друга дома, изменять вид и расположение оконных, дверных проемов, использовать разнообразные материалы в отделке наружных стен.

Как отметил генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин, ввод в эксплуатацию новой линии также позволит предприятию повысить энергоэффективность объектов, сократить сроки производства и монтажа готовых элементов, чтобы в короткие сроки строить красивые, удобные и теплые дома. Улучшенная, более качественная поверхность изделий позволит сократить ряд операций при строительстве и отделке.

Уже в этом году начнется поставка и монтаж оборудования. В марте следующего года планируется произвести пусконаладку и осуществить пробные запуски новой линии.

Первым объектом, на котором ПЗСП применит изготовленные на новой линии изделия, станет детский сад в Свердловском районе, строящийся по соглашению с администрацией города Перми и Правительством Пермского края. Переходным от серии Э-600 к новой серии будет дом на ул. Ушакова, 65 в микрорайоне Водники; полностью новый объект ПЗСП построит по адресу ул. Докучаева, 23.