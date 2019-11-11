Пермь превратилась в сплошной каток. В мэрии рассказали, как собираются бороться с гололедом

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-11T11:39:33+03:00

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В понедельник утром пермяки почувствовали себя участниками опасного ледового шоу. Ночью в краевом центре прошел ледяной дождь. И весь город превратился в сплошную ледяную катушку.

Если дороги еще понемногу «оттаяли», то на тротуарах лед и не думал сходить. Только в самом центре Перми местами ледяной панцирь начал подтаивать. А ведь в мэрии в начале осени обещали учесть ошибки прошлых лет и уделять больше внимания как раз очистке тротуаров.

- Ситуация тяжелая, - прокомментировал заместитель главы города Анатолий Дашкевич. – Сегодня ночью прошел ледяной дождь. Сейчас, в первую очередь, стоит задача – тотально обработать все тротуары, льда на них очень и очень много, и ходить по ним проблематично. Нужно максимально все усилия приложить, чтобы эти погодные условия победить. На проезжей части - проблем почти нет. Все подрядные организации там начали работать еще с вечера, и на дорогах с помощью комбинированных машин-снегоуборщиков удалось разбросать антигололедные смеси быстрей. Сейчас перед подрядными организациями поставлена задача: полностью обработать весь город всеми видами противогололедных материалов. Мы сейчас уже не будем выбирать, чем работать. Будем сыпать и «Бионорд», и галит, и песко-соленую смесь, и песок. В первую очередь, задача стоит, чтобы тротуары стали безопасными.

Всем больницам, школам, садикам, управляющим организациям разослали напоминание о том, что нужно почистить хотя бы площадки перед входами в здания.

- Если они не будут справляться, мы предложили управляющим организациям попросить у нас помощи, тогда мы подключим наших подрядчиков, - напомнил Анатолий Дашкевич. – Я знаю, что люди в соцсетях описывают проблемные места. И правильно делают – эти обращения мы не оставим без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU