2019-11-11T11:39:33+03:00
Происшествия

Пермь превратилась в сплошной каток. В мэрии рассказали, как собираются бороться с гололедом

Вице-мэр Анатолий Дашкевич признался, что ситуация тяжелая
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
По Перми можно кататься на коньках.По Перми можно кататься на коньках.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В понедельник утром пермяки почувствовали себя участниками опасного ледового шоу. Ночью в краевом центре прошел ледяной дождь. И весь город превратился в сплошную ледяную катушку.

Если дороги еще понемногу «оттаяли», то на тротуарах лед и не думал сходить. Только в самом центре Перми местами ледяной панцирь начал подтаивать. А ведь в мэрии в начале осени обещали учесть ошибки прошлых лет и уделять больше внимания как раз очистке тротуаров.

- Ситуация тяжелая, - прокомментировал заместитель главы города Анатолий Дашкевич. – Сегодня ночью прошел ледяной дождь. Сейчас, в первую очередь, стоит задача – тотально обработать все тротуары, льда на них очень и очень много, и ходить по ним проблематично. Нужно максимально все усилия приложить, чтобы эти погодные условия победить. На проезжей части - проблем почти нет. Все подрядные организации там начали работать еще с вечера, и на дорогах с помощью комбинированных машин-снегоуборщиков удалось разбросать антигололедные смеси быстрей. Сейчас перед подрядными организациями поставлена задача: полностью обработать весь город всеми видами противогололедных материалов. Мы сейчас уже не будем выбирать, чем работать. Будем сыпать и «Бионорд», и галит, и песко-соленую смесь, и песок. В первую очередь, задача стоит, чтобы тротуары стали безопасными.

Всем больницам, школам, садикам, управляющим организациям разослали напоминание о том, что нужно почистить хотя бы площадки перед входами в здания.

- Если они не будут справляться, мы предложили управляющим организациям попросить у нас помощи, тогда мы подключим наших подрядчиков, - напомнил Анатолий Дашкевич. – Я знаю, что люди в соцсетях описывают проблемные места. И правильно делают – эти обращения мы не оставим без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии под Пермью
С начала года в Перми отловили 2299 собак
Пермские врачи научились «выключать» хроническую боль
«ПЗСП» реализует проект по строительству линии циркуляции паллет
В Березниках разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП
Азотчикам вручили ведомственные награды
«Если упали – группируйтесь». Травматолог дал советы пермякам, как вести себя на обледенелых улицах
Из-за гололеда в травмпункт попали более десяти пермяков с переломами
Министр территориальной безопасности Пермского края покидает пост
Из-за гололеда цены на такси в Перми взлетели вдвое
Под Пермью столкнулись две легковушки
Пермский аэропорт начал отправлять и принимать самолеты
«Худшие ожидания оправдались». Глава Перми отправил чиновников «в поля» из-за ледяного дождя
Мать, которая заморила голодом дочку в Краснокамске, отправили на принудительное лечение
«Исчезли шубы, деньги, ключи от авто». В Краснокамске задержали 19-летних девушек, подозреваемых в краже
В Перми водитель нашел двоих маленьких детей, бродивших вдоль оживленной трассы
В Перми у забора дома нашли вмерзшие в землю артиллерийские снаряды
В Перми отключают воду в поликлинике и во дворце спорта «Протон-ПМ»
"Это уже переходит все границы". Пермяки просят отловить стаю собак, чьей жертвой могла стать пропавшая женщина
В Перми задымился автобус с пассажирами
В декабре в Перми состоится Red Market
В Пермь вернется небольшое потепление
В Перми женщина-водитель без прав сбила 87-летнюю пенсионерку
Хоккейный клуб «Молот - Прикамье» проиграл «Нефтянику» после численного преимущества
«Мурашки по коже». Катерина Шпица спела песню в телевизионной передаче
В Перми построят спортивно-концертный комплекс на 10 тысяч мест