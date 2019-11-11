«Если упали – группируйтесь». Травматолог дал советы пермякам, как вести себя на обледенелых улицах

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-11T11:15:55+03:00

В травмпунктах сегодня в три раза больше людей, чем обычно

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Сегодня Пермь парализовал гололед, который образовался на дорогах и тротуарах из-за ледяного дождя. В травмпунктах поток пациентов увеличился, по словам медиков, в два и даже в три раза по сравнению с обычными днями. Люди поступают с самого утра с переломами и ушибами.

Сейчас, конечно, первая мысль, которая приходит на ум, – не выходить на улицу. Но остаться дома может далеко на каждый, дела никто не отменял. Что делать тем, кто оказался в «ледяном городе», как не упасть и какую первую помощь оказывать, если все-таки не удержался? Мы попросили дать пять советов заведующего травматологическим отделением Елизаветинской больницы, кандидата медицинских наук Андрея Слобожанинова.

1. Первый совет – пожилым людям. И звучит он строго: никуда не выходить из дома! Пусть родственники по возможности помогут им сделать все необходимые дела, сходят в магазин. Но пока тротуары хорошо не обработают, от похода на улицу лучше воздержаться.

2. Обувь нужно выбирать для таких случаев специальную, с антиледовым покрытием. Она продается в магазинах альпинистского снаряжения. Но есть она не у всех, и заменить ее можно нехитрым способом: приклеить на подошву двусторонний скотч или даже простой пластырь. Понятно, что обувь необходимо надевать без каблука, на толстой подошве.

3. Передвигаться по улице нужно мелкими шагами, не торопиться, лучше ближе к обочине и держась за опору. Обходить явный лед на дороге, лучше ступать туда, где виднеется трава или чуть подтаяло.

4. Если все-таки поскользнулись, то нужно обязательно группироваться. Ни в коем случае нельзя падать на опорные органы – руки и ноги, которые чаще всего подвержены переломам. Под удар лучше подставить бок.

5. После падения, если травма незначительная, нужно по возможности приложить к месту ушиба холод. Если же место удара сильно болит и вы чувствуете что-то неладное, нужно вызывать «скорую помощь» и ехать в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU