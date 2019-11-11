Из-за гололеда в травмпункт попали более десяти пермяков с переломами
11 ноября на улицах Перми образовался сильный гололед. В результате более десятки пермяков попали в травмпункт с переломами.
- Я сейчас нахожусь в травмпункте Индустриального района, тут очень много людей с переломами, - передает очевидец. - Врачи работают как на конвейере: пациента усаживают на каталку, отвозят на рентген, накладывают гипс, привозят обратно и так уже несколько часов подряд.
Напомним, что глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что техника работала на улицах города с 3 утра. Сейчас очищать город от гололеда вышли еще 350 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU