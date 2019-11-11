2019-11-11T11:00:52+03:00
Происшествия

Из-за гололеда в травмпункт попали более десяти пермяков с переломами

Врачи еле успевают накладывать гипс
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Травмированные пермякиТравмированные пермякиФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
Изменить размер текста:

11 ноября на улицах Перми образовался сильный гололед. В результате более десятки пермяков попали в травмпункт с переломами.

- Я сейчас нахожусь в травмпункте Индустриального района, тут очень много людей с переломами, - передает очевидец. - Врачи работают как на конвейере: пациента усаживают на каталку, отвозят на рентген, накладывают гипс, привозят обратно и так уже несколько часов подряд.

Напомним, что глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что техника работала на улицах города с 3 утра. Сейчас очищать город от гололеда вышли еще 350 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сидим в аэропорту с 6 утра». Из-за ледяного дождя в Перми задерживаются авиарейсы. Самолет из Сургута пришлось отправить в Екатеринбург (подробнее)

«Худшие ожидания оправдались». Глава Перми отправил чиновников «в поля» из-за ледяного дождя. На тротуарах и дорогах краевого центра – сплошной гололед (подробнее)

"Скажите пожилым родственникам, чтобы не выходили на улицу". Пермяки возмущаются жутким гололедом на улицах. С утра в городе шел дождь, который застыл на дорогах, тротуарах и ступеньках [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии под Пермью
С начала года в Перми отловили 2299 собак
Пермские врачи научились «выключать» хроническую боль
«ПЗСП» реализует проект по строительству линии циркуляции паллет
В Березниках разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП
Пермь превратилась в сплошной каток. В мэрии рассказали, как собираются бороться с гололедом
Азотчикам вручили ведомственные награды
«Если упали – группируйтесь». Травматолог дал советы пермякам, как вести себя на обледенелых улицах
Министр территориальной безопасности Пермского края покидает пост
Из-за гололеда цены на такси в Перми взлетели вдвое
Под Пермью столкнулись две легковушки
Пермский аэропорт начал отправлять и принимать самолеты
«Худшие ожидания оправдались». Глава Перми отправил чиновников «в поля» из-за ледяного дождя
Мать, которая заморила голодом дочку в Краснокамске, отправили на принудительное лечение
«Исчезли шубы, деньги, ключи от авто». В Краснокамске задержали 19-летних девушек, подозреваемых в краже
В Перми водитель нашел двоих маленьких детей, бродивших вдоль оживленной трассы
В Перми у забора дома нашли вмерзшие в землю артиллерийские снаряды
В Перми отключают воду в поликлинике и во дворце спорта «Протон-ПМ»
"Это уже переходит все границы". Пермяки просят отловить стаю собак, чьей жертвой могла стать пропавшая женщина
В Перми задымился автобус с пассажирами
В декабре в Перми состоится Red Market
В Пермь вернется небольшое потепление
В Перми женщина-водитель без прав сбила 87-летнюю пенсионерку
Хоккейный клуб «Молот - Прикамье» проиграл «Нефтянику» после численного преимущества
«Мурашки по коже». Катерина Шпица спела песню в телевизионной передаче
В Перми построят спортивно-концертный комплекс на 10 тысяч мест