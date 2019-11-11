2019-11-11T13:54:50+03:00
Общество

Из-за гололеда цены на такси в Перми взлетели вдвое

Поездка, которая стоит 120 рублей, вышла на 250 рублей
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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Утром 11 ноября в Перми прошел ледяной дождь. В группе "Мой город - Пермь!" даже есть видео, где водитель открывает окно в машине, за котором образовалось еще одно окно - изо льда. В результате из-за погоды на дорогах образовался жуткий гололед.

Утро 11 ноября 2019. Видео из группы "Мой город - Пермь".

Многие решили воспользоваться услугами такси, чтобы не получить травмы по пути на работу, в школы и садики. Но, как выяснилось, из-за гололеда цены на такси взлетели вдвое.

- Мы с ребенком пошли утром в садик и вызвали такси, так как по льду безопасно не добраться, - сообщила пермячка. - Ждали такси 20 минут, за это время успели пройти метров сто. Автомобиль, все-таки, приехал. Но поездка вышла не 120 рублей, как обычно, а 250 рублей. Причем мы видели на экране смартфона в такси, что заказов очень много, и всех развести просто нереально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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