2019-11-11T10:05:15+03:00
Происшествия

Под Пермью столкнулись две легковушки

Авария произошла утром 11 ноября
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин с видео chp_59.Фото: скрин с видео chp_59.
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Серьезное ДТП произошло утром 11 ноября в Васильевском логу под Пермью. Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы. На видеозаписи видно, что под колесами иномарки что-то лежит, рядом стоят трое мужчин.

А в правом кювете – еще одна развернутая иномарка. На дороге валяются обломки от авто и какие-то коробки. Проезжающие мимо машины притормаживают, сотрудники, ГИБДД еще не прибыли на место аварии.

- Информации о ДТП пока нет, сотрудники ГИБДД работают на месте, - сообщили нам в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Напомним, утром 11 ноября в Пермском крае прошел ледяной дождь, который превратил тротуары и дороги в обледеневшую катушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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