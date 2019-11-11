Пермский аэропорт начал отправлять и принимать самолеты

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-11T09:38:18+03:00

Рейс в Когалым из Перми задерживается уже на 6 часов

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Сегодня в международном аэропорту «Пермь» сбилось расписание – из-за ледяного дождя обледенела взлетно-посадочная полоса. Пока службы аэропорта посыпали ее специальными средствами, взлет и посадка были приостановлены.

Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов, сейчас безопасность взлетно-посадочной полосы восстановили, аэропорт готов принимать и отправлять самолеты. Так, только что улетел рейс в Дубай, в очереди стоят самолеты в Казань, Москву и Самару.

Самая сильная задержка – у рейса в Когалым. Этот самолет еще даже не прилетел в Пермь. По каким причинам – в пермском аэропорту не знают, но принять его уже готовы.

- Сейчас мы работаем в обычном режиме, - сообщил Евгений Кузнецов. – Но если погодные условия ухудшатся, то мы будем вынуждены снова ограничить вылет и посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU