Мать, которая заморила голодом дочку в Краснокамске, отправили на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-11T08:48:05+03:00

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11 ноября в Краснокамске решилась судьба матери, которая заморила свою дочь голодом. Шокирующая история, напомним, произошла минувшим летом. 14-летняя Полина (имя изменено, - Ред.) два месяца пролежала дома в квартире со своей матерью. Они ничего не ела и скончалась от голода. Женщина объяснила потом, что никуда не обращалась, видя состояние девочки, так как боялась, что дочь у нее заберут.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью», «Причинение смерти по неосторожности», потом еще одно - «Халатность». По обвинению в халатности осудили завуча школы, где училась умершая девочка. Ею приговорили к двум годам лишения свободы условно.

А сейчас огласили наказание и матери. Пока шло следствие, женщине была проведена психиатрическая экспертиза. По ее результатам суд направил обвиняемую на принудительное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU