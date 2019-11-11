2019-11-11T08:48:05+03:00
Происшествия

Мать, которая заморила голодом дочку в Краснокамске, отправили на принудительное лечение

Решение вынесли 11 ноября в городском суде
Алена ОВЧИННИКОВАЕлена КОНОВА
Поделиться:
Пока шло следствие, женщине была проведена психиатрическая экспертиза.Пока шло следствие, женщине была проведена психиатрическая экспертиза.Фото: Елена КОНОВА
Изменить размер текста:

11 ноября в Краснокамске решилась судьба матери, которая заморила свою дочь голодом. Шокирующая история, напомним, произошла минувшим летом. 14-летняя Полина (имя изменено, - Ред.) два месяца пролежала дома в квартире со своей матерью. Они ничего не ела и скончалась от голода. Женщина объяснила потом, что никуда не обращалась, видя состояние девочки, так как боялась, что дочь у нее заберут.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью», «Причинение смерти по неосторожности», потом еще одно - «Халатность». По обвинению в халатности осудили завуча школы, где училась умершая девочка. Ею приговорили к двум годам лишения свободы условно.

А сейчас огласили наказание и матери. Пока шло следствие, женщине была проведена психиатрическая экспертиза. По ее результатам суд направил обвиняемую на принудительное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мать, которая заморила дочь голодом в Краснокамске, оставлена под стражей

Мотовилихинский районный суд Перми принял решение о продлении ареста (Подробнее...)

Мама 14-летней девочки, умершей от голода в Краснокамске, не раскаивается в смерти дочери

Женщину направят на психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, вменяема ли она (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Худшие ожидания оправдались». Глава Перми отправил чиновников «в поля» из-за ледяного дождя
«Исчезли шубы, деньги, ключи от авто». В Краснокамске задержали 19-летних девушек, подозреваемых в краже
В Перми маленькие дети сбежали от родителей и бродили одни вдоль оживленной трассы
В Перми у забора дома нашли вмерзшие в землю артиллерийские снаряды
В Перми отключают воду в поликлинике и во дворце спорта «Протон-ПМ»
"Это уже переходит все границы". Пермяки просят отловить стаю собак, чьей жертвой могла стать пропавшая женщина
В Перми задымился автобус с пассажирами
В декабре в Перми состоится Red Market
В Пермь вернется небольшое потепление
В Перми женщина-водитель без прав сбила 87-летнюю пенсионерку
Хоккейный клуб «Молот - Прикамье» проиграл «Нефтянику» после численного преимущества
«Мурашки по коже». Катерина Шпица спела песню в телевизионной передаче
В Перми построят спортивно-концертный комплекс на 10 тысяч мест