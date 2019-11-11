«Исчезли шубы, деньги, ключи от авто». В Краснокамске задержали 19-летних девушек, подозреваемых в краже
Сотрудники полиции сообщили о задержании двух 19-летних девушек из Краснокамска, которые подозреваются в совершении кражи.
Ночью 10 ноября они проникли в одну из квартир Краснокамска на улице Энтузиастов и вынесли оттуда ключи от автомобиля, две шубы и деньги в сумме 294 тысячи рублей.
- Подозреваемых вычислили быстро, на к этому времени они уже успели потратить часть похищенного на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Оставшиеся деньги и похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Известно, что раньше обе девушки нигде не работали, сейчас им грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU