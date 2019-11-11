В Перми маленькие дети сбежали от родителей и бродили одни вдоль оживленной трассы

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-11T09:11:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Если бы не внимательность и неравнодушие одного из пермских водителей, с двумя малышами-дошколятами могла бы случиться беда. Проезжая по Восточному обходу, мужчина увидел на пересечении улиц Уинской и Ванцетти двух маленьких детей – мальчика и девочку - идущих в направлении поселка Новые Ляды. Дети были совсем одни и шли, держась за ручки, вдоль оживленной трассы.

Пермяк набрал телефон 112 и сообщил информацию о детях. Очень быстро на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов.

- Детей нашли по описанию, это были шестилетняя сестра и четырехлетний брат, - сообщил «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах. - Старшая девочка смогла показать, где они живут, и детей доставили домой. С родителями после этого провели беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU