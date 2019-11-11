В Перми отключают воду в поликлинике и во дворце спорта «Протон-ПМ»

СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-11T06:28:00+03:00

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В компании «Новогор-Прикамье» по традиции сообщили о графике отключения воды на этой неделе в связи с ремонтом водоводов.

В кои-то веки он довольно «скромный» - в него попали всего 4 объекта. Однако два из них – это учреждения соцкультбыта: лечебное и спортивное.

11 ноября, в понедельник, запланировано отключение водоснабжения в поселке Новые Ляды из-за ремонтных работ на улице 40 лет Победы, 8. Воду с 8.00 до 17.00 отключат в поликлинике по адресу 40 лет Победы, 6 и во дворце спорта «Протон-ПМ» на улице 40 лет Победы, 9.

15 ноября, в пятницу, в 10.00 отключат воду в Индустриальном районе - в девятиэтажном доме на улице Спартаковская, 7 и в частном доме №8 на этой же улице. Водоснабжение обещают возобновить в 10.00 16 ноября в субботу. Здесь раскопают и будут менять трубы на водоводе в районе торгового киоска, расположенного по адресу Спартаковская, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU