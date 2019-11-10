"Это уже переходит все границы". Пермяки просят отловить стаю собак, чьей жертвой могла стать пропавшая женщина

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-10T14:10:02+03:00

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- Это уже переходит все границы, если не принять никаких мер, то неизвестно, что будет дальше, - возмущаются пермяки.

Накануне в соцсетях появилась информация, что у дома по улице Фрезеровщиков стая собак напала на кота. Напомним, что около этого же дома больше месяца назад пропала пенсионерка. Последний раз она попала на видеокамеры, когда хотела пойти в лог - на могилу своего пса. Также камеры зафиксировали стаю собак, которая находилась рядом с бабушкой.

Когда она пропала, волонтеры, вышедшие на поиски, нашли в логу одежду пенсионерки, в том числе и сапог со следами зубов собак. Позже появилась информация, что стаю после случившегося отловили, но на днях она снова совершила нападение.

- Этот кот жил в частном секторе, Том всегда мирно сидел у магазина и общался с людьми, все его подкармливали, а вечером хозяин забирал его домой, - рассказали в соцсетях местные жители.

Но на днях кота загрызла стая собак. Многие полагают, что это те же собаки, жертвой которых могла стать пенсионерка, несмотря на то, что их якобы отловили.

- Почему никто не поймал их и не отвез в приют? - возмущаются горожане. - Что еще должно произойти, чтобы ответственные начали выполнять свою работу? Сегодня - кот, а завтра - ребенка покусают.

Добавим, что после пропажи пенсионерки руководителю МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» предъявили обвинение по статье "халатность, повлекшей по неосторожности смерть человека".

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ИСТОЧНИК KP.RU