В Пермь вернется небольшое потепление
Температура воздуха составит +2 градуса
-Фото: Василий Вахрин
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Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в Пермь ненадолго вернется плюсовая температура.
- С понедельника, 11 ноября, дневная температура несколько дней будет находиться на отметках +1...+2 градуса, - сообщает портал "Рифей-Пермь" со ссылкой на синоптиков. - А вот в ночные часы температура вновь упадет ниже 0 - до -3 градусов.
В середине недели в Перми снова ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.
ИСТОЧНИК KP.RU