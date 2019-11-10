В Пермь вернется небольшое потепление

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-10T11:07:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в Пермь ненадолго вернется плюсовая температура.

- С понедельника, 11 ноября, дневная температура несколько дней будет находиться на отметках +1...+2 градуса, - сообщает портал "Рифей-Пермь" со ссылкой на синоптиков. - А вот в ночные часы температура вновь упадет ниже 0 - до -3 градусов.

В середине недели в Перми снова ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU