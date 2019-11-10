В Перми женщина-водитель без прав сбила 87-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-10T09:20:21+03:00

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Днем 9 ноября в Индустриальном районе Перми произошла авария. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, по улице Одоевского в направлении шоссе Космонавтов ехал автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находилась 39-летняя женщина.

- В районе дома № 90 она поворачивала налево и сбила 87-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по "зебре" на зеленый свет светофора, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате аварии женщина получила ушиб спины. Лечиться она будет дома.

Полицейские установили, что у женщины-водителя нет водительских прав. В ее отношении возбудили административное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

ИСТОЧНИК KP.RU