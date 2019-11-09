Хоккейный клуб «Молот - Прикамье» проиграл «Нефтянику» после численного преимущества

СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-09T19:03:04+03:00

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Хоккейный клуб «Молот – Прикамье» провел выездной матч с командой «Нефтяник» (Альметьевск). В начале игры пермяки получили численное преимущество – игрок соперника был удален за удар клюшкой. Счет открыл Владимир Королев после передачи Давида Мнацяна. Он обыграл двух защитников и забил шайбу. Игроки «Молота» высоко встречали атаки соперников и вынуждали их ошибаться.

Во втором периоде «Нефтяник» стал играть агрессивнее, а пермяки начали уступать хозяевам в скорости. Соперники сравняли счет. В третьем периоде борьба была равная, команды не нарушали правила. Но в середине периода пермяки пропустили острый выпад хозяев, и соперник вышел вперед, счет стал 2:1. За 50 секунд до конца матча пермяки создали опасный момент, но шайба прошла мимо ворот.

- Считаю, что первый период был за нами, - сказал после игры главный тренер хоккейного клуба «Молот – Прикамье» Павел Десятков. – Во втором инициатива полностью была уже за «Нефтяником», а мы выглядели только в роли наблюдателей. В третьем периоде игра была до гола. Первым забил соперник, потом свернулся, и мы уже ничего не смогли сделать.

Следующую игру пермская команда проведет дома – 12 ноября с хоккейным клубом «Торос» (Нефтекамск). А 14 ноября "Молот" вновь сыграет с "Нефтяником", только уже дома.

ИСТОЧНИК KP.RU