«Мурашки по коже». Катерина Шпица спела песню в телевизионной передаче

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-09T17:40:53+03:00

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Пермская актриса Катерина Шпица стала участницей проекта «Наши любимые песни», посвященного памяти композитора Евгения Крылатова. Передача вышла на телеканале «Спас».

- Мне выпала честь спеть там песню «Лесной олень», - рассказала Катерина. – И было на записи еще много интересных и душевных разговоров, иначе и быть не может, когда ведущий – Юрий Энтин.

Поклонники актрисы с восторгом оценили ее выступление. «Вы еще и поете, да еще так чисто и красиво?!» - удивились подписчики. Они забросали Катерину комплиментами: «Шедеврально», «Аж мурашки по коже», «Красивая девушка талантлива во всем», «Спела сложно, но с душой», «Хороший голос», «И наряд красивый».

Актриса сообщила, что еще не смотрела концерт, поэтому не может оценить свое исполнение. Она старалась отвечать почти всем, на что один из пользователей отметил: «Вы особенная, не все звезды отвечают».

ИСТОЧНИК KP.RU