20 лет в колонии строгого режима проведет мстительный житель Прикамья

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-08T09:49:12+03:00

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Строгое наказание вынес суд 41-летнему жителю Куединского района за «Убийство» и поджог частного дома.

Жертвой преступника стал 51-летний инвалид, от которого он добивался того, чтобы он сообщил суду и прокурору недостоверные сведения. Не смотря на угрозы, мужчина рассказал правоохранителям, как все было на самом деле. Горя желанием отомстить, мужчина пробрался в дом инвалида и сначала избил его, а потом задушил. Это произошло 12 января 2018 года в селе Большая Уса Куединского района.

Еще одно преступление, в котором он обвинялся – это «Покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога». Это преступление мужчина совершил годом ранее – в декабре 2017 года. Тогда он пытался сжечь дом своей бывшей сожительницы, которая отказалась от дальнейшего проживания с ним. Он обложил ее дом сухим сеном и поджег. Спасти жилище от уничтожения помогло то, что возгорание обнаружила дочь сожительницы и сумела потушить огонь.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU