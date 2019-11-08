"Им даже есть нечего". Волонтеры спасают собак, которых хозяева бросили в поселке после переезда

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-08T09:49:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры Кизела бьют тревогу - один из поселков переселяют, и люди, переезжая, бросают своих домашних животных.

- Животные теперь скитаются по заброшенному поселку, - пишут они в группе ""Доброе сердце" г. Кизел помощь бездомным животным". - Как вы так могли поступить? Позор таким, кто их бросил! Им нечего есть и негде жить. И никто их не покормит, ведь там больше никто не будет жить!

Пока нашли только троих собак - две рыжих, одна - черно-белого окраса, а еще серо-белого кота. Для брошенных животных срочно ищут новый дом, ведь скоро наступят холода.

ИСТОЧНИК KP.RU