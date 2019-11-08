2019-11-08T08:32:21+03:00
Происшествия

Утром в православном храме в Пермском крае произошел пожар

Священнослужители и прихожане, находящиеся внутри, успели спастись
Алена ОВЧИННИКОВА
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ЧП в храме началось в 8.15 утра, когда шла служба.ЧП в храме началось в 8.15 утра, когда шла служба.Фото: Василий Вахрин
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В МЧС по Пермскому краю сообщили, что утром 8 ноября в православном храме в поселке Майский произошел пожар.

Возгорание в деревянном храме началось в 8.15 утра, в это время в нем шла служба. По информации МЧС, все находящиеся в это время внутри храма люди успели выйти на улицу, никто не пострадал.

На место ЧП выехало 10 пожарных расчетов и 40 человек личного состава. Локализовать и ликвидировать возгорание пожарным удалось через 20 минут, в 08.35. Ориентировочно, площадь пожара составила три квадратных метра, однако стены и все, что находилось внутри храма, оказалось закопчено гарью.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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