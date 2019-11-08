2019-11-08T08:17:30+03:00
Происшествия

Из-за сильных дождей в Перми затопило несколько частных домов

Из одного дома жильцов пришлось эвакуировать
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Потоки воды чуть не смыли несколько частных домов в Перми.Потоки воды чуть не смыли несколько частных домов в Перми.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Рекордные дожди в ноябре, идущие в Перми, спровоцировали несколько ЧП в частных домах горожан.

7 ноября на телефон 112 позвонила жительница дома по ул. Мозырьский 1-й переулок, 14 и сообщила, что стекающие в дом сточные воды затапливают его. Несколько домов по соседству уже затоплены. Вдобавок в воде оказались трубы отопления, которые могут лопнуть.

Пострадали от дождей и жители частного дома по улице Бузинская, 23 в Запруде. Поток смывает их частный дом. Как сообщил «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах, действительно была угроза обрушения дома, если не закончатся дожди.

Следующий, кто пожаловался на сошедший грязевой оползень, был хозяин дома по улице Соликамской, 54. Потоки воды и грязи снесли забор, завалили стену дома и оборвали провода. Этого мужчину спасателям пришлось эвакуировать из непригодного жилья и разместить в маневренном фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Недавно вышел из тюрьмы». В Перми ищут потерпевших от рук серийного преступника
20 лет в колонии строгого режима проведет мстительный житель Прикамья
"Им даже есть нечего". Волонтеры спасают собак, которых хозяева бросили в поселке после переезда
Утром в православном храме в Пермском крае произошел пожар
При строительстве нового ТРК «Планета» в Перми обрушилась часть конструкции
В Перми установлен 100-летний рекорд суточной нормы осадков для ноября
Пермяки могут пройти бесплатную диагностику диабета
В Перми проверят правомерность действий охранника, напавшего на тележурналистку
Пермская спортсменка стала обладательницей 9 золотых медалей по пара-армрестлингу
В выходные в Перми опять закроют движение транспорта на улице Героев Хасана
«Товары доставим на следующий день после онлайн-заказа». В Перми решили открыть логистический центр «Почты России»
В Прикамье вечером может прогреметь гроза
В пермских лесопарках появились новые места для отдыха
В Прикамье сотрудник колонии задержал на улице вора-домушника
Из-за осеннего паводка в Прикамье начали выходить реки из берегов
Мокрый снег и -12 градусов. Ночью Пермь ждет резкое ухудшение погоды
В Перми на 5 лет осудили пенсионера, который напал с ножом на кассира магазина
Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%
В выходные будут перекрывать движение на Камском мосту