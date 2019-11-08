Из-за сильных дождей в Перми затопило несколько частных домов

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-08T08:17:30+03:00

Потоки воды чуть не смыли несколько частных домов в Перми. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Рекордные дожди в ноябре, идущие в Перми, спровоцировали несколько ЧП в частных домах горожан.

7 ноября на телефон 112 позвонила жительница дома по ул. Мозырьский 1-й переулок, 14 и сообщила, что стекающие в дом сточные воды затапливают его. Несколько домов по соседству уже затоплены. Вдобавок в воде оказались трубы отопления, которые могут лопнуть.

Пострадали от дождей и жители частного дома по улице Бузинская, 23 в Запруде. Поток смывает их частный дом. Как сообщил «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах, действительно была угроза обрушения дома, если не закончатся дожди.

Следующий, кто пожаловался на сошедший грязевой оползень, был хозяин дома по улице Соликамской, 54. Потоки воды и грязи снесли забор, завалили стену дома и оборвали провода. Этого мужчину спасателям пришлось эвакуировать из непригодного жилья и разместить в маневренном фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU