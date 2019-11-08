В Перми установлен 100-летний рекорд суточной нормы осадков для ноября

СЕГОДНЯ 05:34 2019-11-08T05:34:59+03:00

Последний раз такое количество осадков наблюдалось в 1888 году. Фото: Василий Вахрин

Последний раз такое наблюдалось в 1888 году

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В Перми установлен рекорд суточной суммы осадков для ноября.

- Прежний рекорд - 25 мм за сутки - продержался более 100 лет, с 1888 года, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. – В центральных районах Пермского края 7 ноября выпало аномальное для этого месяца количество осадков. Станции, где за сутки выпало более 15 мм осадков: Кудымкар, Пермь - здесь выпало 47% от месячной нормы, Губаха, Бисер, Добрянка.

Осадки в виде пеерохлажденного и ледяного дождя наблюдались локально и не достигали большой интенсивности, пока максимальный диаметр гололеда – 3 мм. отмечен в Кудымкаре.

Причиной непогоды, напомним, стал циклон, который прошел через Пермский край 7 ноября. Он вызвал неблагоприятные погодные явления: сильный снег, мокрый снег, переохлажденный дождь, сильное налипание мокрого снега, гололед, резкое понижение температуры воздуха на 8-10° за несколько часов и сильную гололедицу на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU