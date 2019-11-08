2019-11-08T04:48:12+03:00
На здоровье

Пермяки могут пройти бесплатную диагностику диабета

Акция пройдет с 14 по 17 ноября ко Всемирному дню борьбы с диабетом
Алена ОВЧИННИКОВА
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Акция пройдет с 14 по 17 ноября ко Всемирному дню борьбы с диабетомАкция пройдет с 14 по 17 ноября ко Всемирному дню борьбы с диабетомФото: Александр ЧЕРНЫХ
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Все желающие пермяки могут пройти бесплатную диагностику диабета и узнать о своих рисках столкнуться с этим заболеванием.

-Выявление симптомов сахарного диабета 2-го типа позволяет снизить риск развития заболевания и избежать тяжелых осложнений, - сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Важна в ранней диагностике роль семьи, ведь именно близкие люди в первую очередь могут и должны заметить настораживающие первые симптомы. По данным Международной диабетической федерации, сегодня четыре семьи из пяти, в которых есть человек с диабетом, испытывают трудности с распознаванием сахарного диабета.

с 14 по 17 ноября ко Всемирному дню борьбы с диабетом в Перми проводится акция «Диабет: знаю, контролирую, живу». Ее проводит Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

На сайте Центра можно пройти тест, который позволит оценить степень риска развития сахарного диабета 2-го типа. Промокод, полученный по результатам тестирования, обеспечивает 100% скидку на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови. Пройти бесплатное исследование можно c 14 по 17 ноября во всех медицинских офисах CMD и медицинских учреждениях партнеров Центра молекулярной диагностики по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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