В Перми проверят правомерность действий охранника, напавшего на тележурналистку

СЕГОДНЯ 21:15 2019-11-07T21:17:14+03:00

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В следственном управлении СКР по Пермскому краю сообщили, что начали доследственную проверку по поводу скандального случая, получившего широкую огласку.

Как уже писала «КП», во время съемок сюжета про снос гаражей в микрорайоне Разгуляй охранник напал на журналистку "Вестей-Пермь" Ларису Стрельникову. Они с телеоператором проводили съемки в Ленинском районном суде. Там рассматривали иск владельцев гаражных боксов, которые оспаривали решение об их сносе. Затем телевизионщики поехали к гаражам. Но охранник не стал отвечать на вопросы Ларисы Стрельниковой, он напал на журналистку и несколько раз ударил ее. Произошеднее показали в программе «Вестей».

Телепередача стала поводом для доследствееной проверки.

- 6 ноября в СМИ прошло сообщение о том, что во время съемки сюжета о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй в отношении тележурналиста неустановленным мужчиной были совершены действия, препятствующие её профессиональной деятельности, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU